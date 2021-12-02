АРТЕРІЯ DIGITAL GALLERY – дотик до мистецтва сучасними засобами

Мистецький простір Артерія продовжує знайомити відвідувачів зі світовими шедеврами за допомогою авторських інсталяцій та діджитал-технологій. Ось і цього разу відвідувачам запропонували зануритися у фантастичний вир образів таких художників, як Босх, Пікассо та Далі.

Як розповідають співробітники артпростору Артерія, нині помічають тенденцію до збільшення аудиторії, адже все більше людей мають сертифікати вакцинації. А ще все частіше імерсивні шоу відвідують родинами.

Тож кожен відвідувач мав змогу перезавантажитися, відпочити та відновити внутрішній баланс.