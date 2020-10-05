Video: 12-метрова статуя Ісуса Христа у Трускавці

Відкриття 12-метрової статуї Ісуса Христа на найвищій точці Трускавця
Новий канал / 12-метрова статуя Ісуса Христа у Трускавці
05 жовтня

12-метрова статуя Ісуса Христа у Трускавці

Надвисокі скульптури Ісуса Христа у світі традиційно приваблюють людей з різних країн. Тепер варто їх очікувати й до України. Адже така гігантська релігійна скульптура з'явилася у місті Трускавці. Ініціатором її спорудження став місцевий мешканець і меценат Ігор Кісак.
До втілення ідеї йшли 10 років. На урочистості відкриття та церемонію освячення 12-метрової статуї Ісуса Христа на найвищій точці Трускавця зібралися сотні містян та гостей курорту. Відтепер Трускавець очікує і гостей з усього світу.

12-метрова статуя Ісуса Христа у Трускавці
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