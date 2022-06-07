07 червня

Що робити, якщо відчуваєш залежність від новин? Відповіді психолога

В умовах воєнного часу відірватися від новин у телефоні чи по телевізору видається справжнім злочином. Адже, здається, що потрібно знати, що відбувається щосекунди у кожному куточку України. Насправді ж, у вас розвивається залежність від новин, яка може руйнувати вашу психіку та бойовий дух. Як же побороти залежність від новин? На це запитання відповідає психологиня та ведуча «Ранок у великому місті» (ICTV) Юлія Зорій у діджитал-проєкті «Що робити, якщо…» від Нового каналу.

Дивитися Що робити, якщо втратив сенс життя та відчуваєш апатію? Відповіді психолога онлайн

Новий канал
Новини каналу
Новини каналу
Олександр Педан пішов працювати в центр для переселенців
07 червня
Як не стати жертвою шахраїв під час війни: універсальні поради від Олени-Крістіни Лебідь
07 червня
«Страх є завжди»: Максим Девізоров — про підготовку до бойових дій на Донбасі
06 червня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь