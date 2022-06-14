14 червня

Що робити, якщо перебуваєш у стосунках на відстані? Відповіді психолога

Повномасштабна війна як ніколи згуртувала українську націю, але розділила українські родини та пари. Рятуючись від агресії росії, багато жінок залишили свої домівки та поїхали в більш безпечні міста України або ж за кордон. Чоловіки залишилися обороняти країну на фронті та в тилу. Пари опинилися у стосунках на відстані на довгі місяці. Як же їх зберегти, коли перебуваєш далеко від коханої людини? На це запитання відповідають психологиня і ведуча реаліті «Екси» Наталія Єжова та психологиня і ведуча «Ранку у Великому Місті» (ICTV) Юлія Зорій у діджитал-проєкті «Що робити, якщо…» від Нового каналу.

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