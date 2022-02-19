19 лютого

Футбол як релігія аргентинців та найкращі у світі стейки. Орел і Решка. Земляни 2022. Випуск 1

Ти дивишся тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 2022 випуск 1 від 19.02.2022, в якому ведучі вирушили до Південної Америки, щоб познайомитися з аргентинцями.

Буенос-Айрес – місто контрастів. Поруч із престижним районом Реколета проживають найбідніші верстви населення. Michelle Andrade, якій дісталися 100 доларів, вирушила в нетрі Villa-31, щоб дізнатися, хто і як проживає в цьому неблагополучному місці.

Кирилу Макашову у тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 2022 дісталася безлімітна карта, з якою він одразу ж поїхав у селище Святого Томаса – район, де кожен житель має свій будинок, басейн та поле для гольфу. Що таке розкіш у понятті заможних аргентинців? Дізнаєшся просто зараз у тревел-шоу Орел і Решка 2022 випуск 1 від 19.02.2022 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни

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