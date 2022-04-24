Макс у серіалі Будиночок на щастя 3 сезон 28 серія не опускає руки та намагається відкрити новий бізнес. Нова ідея – сон на бджолиних вуликах. Хлопець так загорівся цією ідеєю, що поспішив донести її сільському голові. Макс сподівається, що він зацікавиться прибутковою справою та надасть дозвіл і грошенят підкине. Проте чи не пролетить Макс, як фанера над Парижем? Відповідь – далі.

У 28 серії серіалу Будиночок на щастя 2022 Люба бореться з нечистою силою, яка оселилася у неї вдома. Щось постійно тривожить жінку, перевертає речі, б’є посуд і випиває самогон! Що це за нечисть, яка любить випити? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 28 серія на сайті Нового каналу.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 27 серію

Будиночок на щастя 3 сезон