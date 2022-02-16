16 лютого

Вася перетворився на Олега Винника. Будиночок на щастя. Сезон 3. Серія 18

У серіалі Будиночок на щастя 3 сезон 18 серія від 16.02.2022 Маша впаде в депресію через те, що не може помиритися з Максом. Вона за ним дуже сумує, тому знаходить будь-який привід, щоб зайти в гості. Люба не може більше дивитися на страждання подруги, тому рекомендує їй змінити сльози на посмішку, адже до сумної Маші Макс ніколи не повернеться. Чи спрацює порада Люби? Дізнайся просто зараз!

У серіалі Будиночок на щастя 2022 Вася спробує вчергове помиритися з дружиною. Він  перетвориться на Олега Винника та влаштує сольний концерт. Чи оцінить Любаня його душевну пісню? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 18.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 17 серію

Будиночок на щастя 3 сезон

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