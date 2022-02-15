Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 16 серія від 15.02.2022 на сайті Нового каналу! Ранок у Сеньківці почнеться дуже несподівано: Макс прокинеться у ліжку з Любою, а Маша – з Васею. Герої не пам’ятатимуть, як так сталося, що вони помінялися партнерами, тому спробують відновити хронологію подій попереднього дня.

У 16 серії Будиночок на щастя 2022 Вася згадає, як пив з Максом самогон, щоб набратися сміливості та піти помиритися з Любою. А Маша згадає, що вона випила заспокійливі краплі, після яких їй стало байдуже на все. Що насправді було минулого вечора? Як Маша опинилася у ліжку з Васею, а Макс – з Любою? Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 16.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 15 серію

Будиночок на щастя 3 сезон