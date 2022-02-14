У серіалі Будиночок на щастя 3 сезон 13 серія від 14.02.2022 все таємне стане явним. Любаня дізнається всю правду про путівки, а також про зраду Васі. Як вона відреагує на почуте? Чи зможе Вася знайти собі виправдання цього разу? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 2022 на сайті Нового каналу!

Макс спробує помиритися з Машею, тому приїде до неї в гості. Його здивуванню не буде меж, адже замість з’ясування стосунків на нього чекатиме сюрприз – квест-побачення наосліп. Як відреагує Макс, коли дізнається, що Маша насправді чекала на Артура? Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 13.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 12 серію

Будиночок на щастя 3 сезон