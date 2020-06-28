Video: Юшка з печерицями VS Суп з червоної риби: Яке похідне блюдо вибрала Даша Астаф’єва? Хлебное зрелище

Новий канал / Юшка з печерицями VS Суп з червоної риби: Яке похідне блюдо вибрала Даша Астаф’єва? Хлебное зрелище
28 червня

Юшка з печерицями VS Суп з червоної риби: Яке похідне блюдо вибрала Даша Астаф’єва? Хлебное зрелище

У новому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» зірковим експертом стала співачка і модель Даша Астаф'єва. Саме їй належить спробувати кулінарні шедеври шефів Антона Васильєва та Іллі Сьоміна і вибрати кращого кухаря. Однак чи вдасться шефам взагалі приготувати щось для Даші, адже ускладнення, які попалися їм в цьому випуску - особливо витончені. Одному з шефів доведеться готувати, сидячи в дитячому надувному басейні, а другий більшу частину часу проведе у масці коня і VR-окулярах. Чи оцінить Даша Астаф'єва похідні страви шефів, і хто отримає заповітні 100 доларів, дивіться в новому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» прямо зараз!

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Юшка з печерицями VS Суп з червоної риби: Яке похідне блюдо вибрала Даша Астаф’єва? Хлебное зрелище
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