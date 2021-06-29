Новий канал
29 червня

Вихідні з Томом Крузом! Анонс фільмів на 3-4 липня

 

Вже у суботу, 3 липня, дивись «Місія нездійсненна 2» о 18:20 та «Місія нездійсненна 3» о 21:00.

А у неділю, 4 липня, не пропусти всі три частини «Місія нездійсненна» з 10:50. Та «Війна світів» о 21:00.

Вихідні з Томом Крузом! Анонс фільмів на 3-4 липня
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