Video: Від цих фільмів кров холоне в жилах! Анонс фільмів-катастроф «Хвиля», «Тунель, «Погоня за ураганом», «Фантом» на Новому каналі

Дивіться онлайн АНОНСИ фільмів «Хвиля», «Тунель», «Погоня за ураганом», «Фантом» на Новому каналі
Новий канал / Від цих фільмів кров холоне в жилах! Анонс фільмів-катастроф «Хвиля», «Тунель, «Погоня за ураганом», «Фантом» на Новому каналі
13 квітня

Від цих фільмів кров холоне в жилах! Анонс фільмів-катастроф «Хвиля», «Тунель, «Погоня за ураганом», «Фантом» на Новому каналі

Цього тижня в ефірі Нового неймовірні фільми - катастрофи: «Хвиля», «Тунель», «Погоня за ураганом» та «Фантом». Дивіться з понеділка по четвер о 21:00!

 

Від цих фільмів кров холоне в жилах! Анонс фільмів-катастроф «Хвиля», «Тунель, «Погоня за ураганом», «Фантом» на Новому каналі
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