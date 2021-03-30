Video: Велика китайська стіна привертає туристів навіть з інших планет. Анонс фільму «Велика стіна» на Новому каналі

Дивіться онлайн фільму Велика стіна АНОНС на Новому каналі
Новий канал / Велика китайська стіна привертає туристів навіть з інших планет. Анонс фільму «Велика стіна» на Новому каналі
30 березня

Велика китайська стіна привертає туристів навіть з інших планет. Анонс фільму «Велика стіна» на Новому каналі

Дивіться у неділю, 4 квітня, о 18:50 на Новому каналі.

Велика китайська стіна привертає туристів навіть з інших планет. Анонс фільму «Велика стіна» на Новому каналі
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