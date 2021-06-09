Українцям дедалі більше до смаку здоровий та спортивний триб життя. Долучаються люди різного віку, цілорічно, адже рух це і є життя, відновлення та підтримка фізичної форми. Учасники прес-конференції SPORTLIFE говорили, що спортзали й басейни мережі використовують ще й як базу для тренувань наші спортовці, як місце для змагань, так і для занять школярів. Варто зазначити, що зміна комунальних тарифів може зменшити можливість людей відвідувати фітнес-клуби. Зокрема SPORTLIFE змушений розділити абонемент на два окремих – для відвідування фітнесу та для басейну.

Спортивний триб життя – це важливий соціальний ліфт. Він пробуджує любов до життя та активних звершень. Що, безумовно, важливо для країни.