Video: Ти найкрутіший у Всесвіті, поки не з’явиться… старша сестра! Анонс фільму «Тор: Раґнарок» на Новому каналі

Дивитися онлайн АНОНС фільму Тор: Раґнарок на Новому каналі
Новий канал / Ти найкрутіший у Всесвіті, поки не з’явиться… старша сестра! Анонс фільму «Тор: Раґнарок» на Новому каналі
11 листопада

Ти найкрутіший у Всесвіті, поки не з’явиться… старша сестра! Анонс фільму «Тор: Раґнарок» на Новому каналі

Дивіться в суботу, 14 листопада, о 21:00 на Новому каналі

Ти найкрутіший у Всесвіті, поки не з’явиться… старша сестра! Анонс фільму «Тор: Раґнарок» на Новому каналі
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