Святкова греча з куркою VS соус карі з борщу. Що вибере Дантес? Хлебное зрелище. Випуск 1

Це перший випуск веселого гастрошоу «Хлебное зрелище», в якому двоє крутих кухарів будуть готувати ресторанні страви з домашніх продуктів, виконувати кумедні завдання і тролити один одного. У фіналі обидві страви спробує Володимир Дантес і вибере кращу. Що в підсумку? Ви отримаєте рецепти двох незвичайних страв з простих продуктів, море позитиву, а шеф-переможець - бонусні 100 доларів, які на крок наблизять його до гастротуру в Нью-Йорк!

Про проект:

Двоє молодих амбітних шеф-кухарів - Антон Васильєв, бренд-шеф ресторанів «Тайський привіт», «Китайський привіт», «В'єтнамський привіт» і Ілля Сьомін - шеф-кухар ресторанів «Тin Tin» і «Loggerhead Bar» планували запустити своє гастро тревел-шоу, але ситуація в світі внесла корективи в їхні плани. Хлопці вирішили не чекати, коли все розрулиться, а втілювати мрію в іншому форматі, злегка змінивши напрямок. Так з'явилася ідея гастрономічного діджитал-шоу «Хлебное зрелище», яке спеціально для YouTube Нового каналу зняв 5K Production

У кожному випуску шефи отримують однаковий набір продуктів, з яких вони повинні приготувати страву на свій розсуд. Ніяких вишуканих інгредієнтів, тільки те, що є у кожного в холодильнику! Антон і Ілля розкажуть і покажуть, як приготувати страви ресторанного рівня на будь-якій кухні. Але це занадто просте завдання для досвідчених кухарів, тому під час готування кожному з шефів будуть дані певні ускладнення, з якими їм доведеться рахуватися!

У фіналі страви кухарів пробує зірковий експерт і вибирає краще! Судити кулінарні шедеври в першому випуску буде Володимир Дантес. Саме він вирішить, яке блюдо принесе його автору 100 доларів на віртуальний рахунок. Після закінчення карантину і відкриття кордонів шеф, який збере більшу суму на рахунку, отримує всі гроші - і свої, і з рахунку суперника. Також він стає володарем головного фінального призу - гастротуру в Нью-Йорк!