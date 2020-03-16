Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Швидкість світла або швидкість темряви? Обирай! Анонс фільму «Стартрек 1-2» на Новому каналі

Смотреть онлайн АНОНС фильма Стартрек 1-2 на Новом канале
Новий канал / Швидкість світла або швидкість темряви? Обирай! Анонс фільму «Стартрек 1-2» на Новому каналі
16 березня

Швидкість світла або швидкість темряви? Обирай! Анонс фільму «Стартрек 1-2» на Новому каналі

Дивись у вівторок та середу, 17 та 18 березня, в 21:00 на Новому каналі

Швидкість світла або швидкість темряви? Обирай! Анонс фільму «Стартрек 1-2» на Новому каналі
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності