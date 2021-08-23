Новий канал
23 серпня

Сергій Кудімов: «Я вакцинувався. І це безпечно!»

#захищені_незалежні. Телеведучий Сергій Кудімов на власному прикладі довів, що вакцина — це безпечно.

Сергій Кудімов: «Я вакцинувався. І це безпечно!»
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