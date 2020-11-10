Video: Робота спортзалів мережі «СпортЛайф» в умовах карантину

Подбати про імунітет, реабілітуватися після корони засобами тренувань та головне вберегтися від зараження коронавірусом. Ці теми переважно звучали під час  прес-туру у фітнес мережі Sport Life.
Новий канал / Робота спортзалів мережі «СпортЛайф» в умовах карантину
10 листопада

Робота спортзалів мережі «СпортЛайф» в умовах карантину

Подбати про імунітет, реабілітуватися після корони засобами тренувань та головне вберегтися від зараження коронавірусом. Ці теми переважно звучали під час  прес-туру у фітнес мережі Sport Life.

Робота спортзалів мережі «СпортЛайф» в умовах карантину
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