Безконтактний доступ, система ін-боді, вендінг… Про це та багато іншого йшлося на пресконференції з представниками групи компанії Sport Life. Мережа запускає роботу першого фітнес-клубу з технологією автоматизації. А ще онлайн-застосунок з індивідуальними тренуваннями, підказками та порадами в світі спорту.

У компанії планують і надалі впроваджувати новітні технології.

У Sport Life переконані, що сучасний світ поєднаний із цифровим фітнесом і цифровим ЗСЖ. Але водночас людям і надалі буде важливе живе спілкування та емоції.