Прем’єра Digital Вистави Відео-Арту: «СВЯТКОВА ПЕТРИКІВКА»

Зануритись до світу мистецтва у прямому сенсі слова. Українські моушн-дизайнери оживили знаний Петриківський розпис. Унікальна техніка виконання розпису і майстерність художників селища Петриківка поєднались у досконалий витвір мистецтва, який і назвали петриківським розписом.

Культурно-мистецький проєкт презентували одразу в Дніпрі та Києві. Цим займалися – Музей українського живопису Дніпра та столичний мистецький простір Артерія.

Відеоарт, створений за мотивами творчості петриківських майстрів минулого та сучасності, має на меті привернути увагу до феномену українського орнаментального мистецтва, поглибити знання про його історію, вжиток та технічні особливості виконання.