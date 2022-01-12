Новий канал
12 січня

ПРЕМ’ЄРА! Давай сміятися по-новому: Анонс серіалів на весну-2022

 

Вже з лютого на Новому каналі починається яскравий сезон комедійних серіалів! 

На тебе чекає аж шість прем'єр! Дивись улюблений «Будиночок на щастя» 3 та 4 сезони, комедійний детектив «Полкан», «Молода», «Дрімтім» та серіал з ведучою Нового каналу – Лесею Нікітюк. Буде по-справжньому весело та тепло. А більше дивись у анонсі. Проведи весну з Новим!

ПРЕМ’ЄРА! Давай сміятися по-новому: Анонс серіалів на весну-2022
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