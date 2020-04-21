Іспанія стала однією з країн з найбільшим показником захворюваності на коронавірус. Саме тому у країні введені одні із найжорсткіших обмежувальних заходів. Чому діти просять поліцію арештувати їх? Чому українські захисні маски продають по 10 євро? Та як заюзати гігієнічну прокладку замість маски? Дивись у 1 випуску спецпроекту «НА КАРАНТИНІ» в Іспанії.

«НА КАРАНТИНІ» - спеціальний проект тревел-ведучого Нового каналу Макса Узола. У ньому журналіст показуює реальні історії реальних людей з різних країн, які опинилися на карантині через пандемію коронавірусу. Тут ти дізнаєшся, як карантин змінив ритм життя у різних країніх. Як люди тепер ходять в супермаркет, як викручуються, щоб вийти на вулицю, що придумують, аби заробити? Побач інший світ під час пандемії у спецпроекті «НА КАРАНТИНІ».