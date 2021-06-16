Цієї осені проект «Пекельна кухня» - на Новому каналі! Зустрічайте, Пекельний Шеф – Алекс Якутов. Суворий та вимогливий, він не дозволить учасникам розслабитися навіть на хвилину. Хто зможе підкорити Пекельну кухню та довести Шефу, що гідний звання кращого, дивіться вже цієї осені.

Двері «Пекельної кухні» відкриються зовсім скоро – восени 2021 на Новому каналі! Не пропустіть прем’єру!