12 вересня

Хто покинув проєкт? Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 3

Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 2 випуск від 12.09.2022 на сайті Нового каналу! Перший тиждень на проєкті пройшов напружено та цікаво. Було багато красивих побачень і гучних сварок. Одні пари змогли знайти спільну мову і створити міцну команду, інші – розсварилися та провалили завдання.

У 2 випуску Пара на мільйон 1 сезон одна пара покине проєкт назавжди. Яка саме – визначать суперники, які по черзі заходитимуть у таємну кімнату та віддаватимуть голоси проти тих, кого вважають негідними продовжувати змагання. Хто вибуде з проєкту за результатами першого голосування? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 2.

Дивитися онлайн 2 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Новий каналСезон 1Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2 від 12.09.2022
Рекомендуємо
Рекомендуємо
Уроки пікапу від Богдана Буше. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 1

Уроки пікапу від Богдана Буше. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 1

Випробування за тотем і скандали, інтриги, розслідування. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 2

Випробування за тотем і скандали, інтриги, розслідування. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 2

Новини каналу
Новини каналу
«Дуже важко — морально та фізично»: учасниця «Пари на мільйон» розповіла, як втікала від війни з чотирма дітьми

«Дуже важко — морально та фізично»: учасниця «Пари на мільйон» розповіла, як втікала від війни з чотирма дітьми

12 вересня
«Син дуже любить бути в татка на ручках»: Віка Маремуха – про перші дні з первістком

«Син дуже любить бути в татка на ручках»: Віка Маремуха – про перші дні з первістком

12 вересня
«Я тричі ходив у військомат»: Андрій Бєдняков зробив відверте зізнання

«Я тричі ходив у військомат»: Андрій Бєдняков зробив відверте зізнання

10 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь