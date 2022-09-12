12 вересня

Випробування за тотем і скандали, інтриги, розслідування. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 2

Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 2 випуск від 12.09.2022 на сайті Нового каналу! Пари пройдуть перше серйозне випробування, яке одних зблизить, інших – ще більше віддалить. Конкуренція буде шаленою, адже винагорода у цьому конкурсі – захисний тотем, який гарантує парі те, що вона точно залишається у проєкті.

У 2 випуску Пара на мільйон 2022 дівчата одягнуть гідрокостюми і спеціальний пояс з губками. Їхнє завдання – забігти в річку, намочити губки, повернутися до хлопців і вичавити воду з губок у резервуар. Як тільки вода досягне потрібної позначки, тоді можна забрати ключ і підбігти до скриньки, у якій лежать кубики із зображеннями винаходів. Дівчатам потрібно розставити винаходи відповідно до хронологічного порядку. Які пари спрацюють злагоджено? А які відмовляться від випробування? Дивись онлайн у проєкті Пара на мільйон сезон 1 випуск 2.

Дивитися онлайн 1 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 2 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Новий каналСезон 1Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2 від 12.09.2022
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