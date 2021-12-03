Організація та проведення бізнес-премії «CABINET BOSS. TOP-50»

Ціле сузір’я вітчизняної бізнес-еліти зібралося у столиці. В урочистій атмосфері нагороджували переможців всеукраїнської бізнес-премії «Cabinet Boss. TOP-50».

Співзасновниці премії впевнені, що об’єднавчий захід бізнес-середовища України – один з рушіїв поліпшення інвестиційного клімату та економічного розвитку країни.

А музичним хедлайнером стала зірка світового шоу-бізу Minelli, яка прилетіла з Європи спеціально на захід.