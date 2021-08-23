Новий канал
23 серпня

Олександр Педан: «Вакцинація — це єдиний шлях до повноцінної роботи шкіл…»

#захищені_незалежні. Телеведучий і громадський діяч Олександр Педан розповідає про важливість вакцини.

Олександр Педан: «Вакцинація — це єдиний шлях до повноцінної роботи шкіл…»
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