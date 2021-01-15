Video: Олександр Педан: «Кожен може вплинути на цифри статистики». #Коженвідповідальнийзавсіх

Новий канал / Олександр Педан: «Кожен може вплинути на цифри статистики». #Коженвідповідальнийзавсіх
15 січня

Олександр Педан: «Кожен може вплинути на цифри статистики». #Коженвідповідальнийзавсіх

Ведучий Нового каналу Олександр Педан закликає бути відповідальними і пам'ятати, що цифри статистики залежать від кожного з нас. Тримаємо дистанцію, носимо маски і виконуємо режим - прості правила, які рятують життя.

Олександр Педан: «Кожен може вплинути на цифри статистики». #Коженвідповідальнийзавсіх
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