Новий канал / Новорічний спешл від Нового каналу! Анонс новорічного спецшоу «Кілька пародій»
24 грудня

Новорічний спешл від Нового каналу! Анонс новорічного спецшоу «Кілька пародій»

Дивіться новорічне шоу «Кілька пародій» у понеділок, 30 грудня, о 19:00 на Новому каналі

«Кілька пародій» – це телевізійна кнайпа, де засідають Олександр Педан і Сергій Притула, а в гості до них заходять зірки. Але спокійно відпочити за чашкою кави їм не вдається, адже вони стають об'єктами розіграшів та пародій. У «Кілька пародій» легко й іронічно обіграють найгучніші події шоу-бізнесу за цей рік. Наприклад, шоу «Королева ночі» Ольги Полякової, серіал «Кріпосна», що буквально розірвав ефір СТБ, або неприязнь ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк до блогера Олексія Дурнєва.

Новорічний спешл від Нового каналу! Анонс новорічного спецшоу «Кілька пародій»
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