Дивіться новорічне шоу «Кілька пародій» у понеділок, 30 грудня, о 19:00 на Новому каналі

«Кілька пародій» – це телевізійна кнайпа, де засідають Олександр Педан і Сергій Притула, а в гості до них заходять зірки. Але спокійно відпочити за чашкою кави їм не вдається, адже вони стають об'єктами розіграшів та пародій. У «Кілька пародій» легко й іронічно обіграють найгучніші події шоу-бізнесу за цей рік. Наприклад, шоу «Королева ночі» Ольги Полякової, серіал «Кріпосна», що буквально розірвав ефір СТБ, або неприязнь ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк до блогера Олексія Дурнєва.