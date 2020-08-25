Традиційно, до Дня Незалежності України є привід відзначати успіхи українських виробників на світовій арені. Так, нещодавно відомий бренд Nemiroff було визнано Distillery of the Year на міжнародному дегустаційному конкурсі в Берліні.

В Nemiroff розповіли, що пишаються здобутками, адже отримали майже 90 світових нагород. Близько двох десятків відзнак було отримано цього року, в тому числі з міжнародних конкурсів в Лондоні, Сан-Франциско та Берліні. Та на цьому в компанії не зупиняються, і продовжують удосконалюватися.

Будучи глобальним брендом, за час карантину компанії вдалось розширити свою географію та укласти стратегічне партнерство зі ще одним світовим брендом, відзначають у компанії.