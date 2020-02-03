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Video: Можливості ендоскопії в сучасній медицині

Ендоскопія - результат світового технічного прогресу, який триває
Новий канал / Можливості ендоскопії в сучасній медицині
03 лютого

Можливості ендоскопії в сучасній медицині

Точний діагноз та безболісність для пацієнта як у діагностиці, так і в лікуванні - таке світове прагнення поступу у медицині. Один з його проявів - ендоскопія. Вона дає змогу побачити порожнини організму зсередини. А її успіх, кажуть фахівці клініки "Борис", залежить як від досконалості апаратури, так і від кваліфікації медиків.

Можливості ендоскопії в сучасній медицині
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