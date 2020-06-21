Мільфей з френч-тосту VS Панкейк з манки. Сніданок в ліжко для Івана Дорна. Хлебное зрелише

У 6 випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» шефи Антон Васильєв і Ілля Сьомін готуватимуть солодкий сніданок для солодкого Івана Дорна, який, як він сам зізнався, просто жити не може без борошняних виробів! Кому доведеться міняти свою страву просто в ході готування? А хто відбудеться легким переляком і запальним стриптизом просто у яскравому бікіні? Чому Сьоміну так щастить з жінками, а Васильєву залишається тільки вінішко? І головне питання випуску - чиїм страви дістанеться почесне звання «разорви рот» від Івана Дорна? Дивіться прямо зараз в новому випуску «Хлебного зрелища»!

Про проект:

Навесні на YouTube Нового каналу стартувало фанове кулінарне діджитал-шоу Хлебное зрелище, в якому двоє шефів топових столичних закладів готують незвичайні страви зі звичайних продуктів, і під час цього на них сипляться різні ускладнення! Наприклад, в 1 випуску одному з кухарів довелося готувати в боксерських рукавичках, а продукти другого весь час змінювалися.

В кінці кожного випуску страви шефів пробує зірковий експерт, і той кухар, чиє блюдо виявиться кращим, отримає 100 доларів на бонусний рахунок. У фіналі учасник, який назбирає більшу суму, забере всі гроші - і свої, з рахунку конкурента, і відправиться в гастротур в Нью-Йорк. Є за що поборотися!

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