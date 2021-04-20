Хто може залізти у мобільні телефони українських селебріті? Лише Новий канал! Але, звичайно, не без дозволу цих самих зірок. Цього разу відкрити небачені раніше фото вдалося у мобільному ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк, теле- та радіоведучої Міли Єремєєвої та учасників гурту KADNAY Діми Кадная і Філіпа Коляденка. Як виглядає Леся Нікітюк без фотошопу, що вона робить Вечорами? Як екстримально розважається Діма Каднай? Кому написує Міла Єремєєва в Instagram, з ким вона прокидається вранці? Та як проходить знімальний процес кліпів у Філіпа Коляденка? Про все це дивися у четвертому випуск гри «У приват до зірки»!

Дивитися шоу Де логіка? онлайн

«У приват до зірки» - діджитал-гра Нового каналу з зірковими учасниками шоу «Де логіка?» У ній українські селебріті по черзі називають одне одному дати та показують за ці дати контент у своїх мобільних – фото чи відео. Головна умова – жодних табу та максимальна відвертість. Ми обіцяємо: все, що було приватним, стане публічним!