Новий канал
25 серпня

Казково-романтичний тиждень. Анонс фільмів на 23-26 серпня

 

Вечори разом з Новим каналом! Дивись 23 серпня, в понеділок, о 21:00 фільм «Красуня». А вже у середу, 25 серпня, о 21:00 - «Чого хочуть жінки». Та в четвер, 26 серпня, о 21:00 - «Покоївка з Мангеттену».

Казково-романтичний тиждень. Анонс фільмів на 23-26 серпня
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