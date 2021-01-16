Video: Кастинг! Всесвітньо відомий проект «Пекельна кухня» — тепер на Новому каналі

Кастинг! Пекельна кухня — тепер на Новому каналі. Бери участь у кастингу на проект Пекельна кухня
Новий канал / Кастинг! Всесвітньо відомий проект «Пекельна кухня» — тепер на Новому каналі
16 січня

Кастинг! Всесвітньо відомий проект «Пекельна кухня» — тепер на Новому каналі

Всесвітньо відомий проект «Пекельна кухня» зніматимуть на Новому каналі! Приходь на кастинг! Ти кухар із досвідом, початківець чи тільки мрієш потрапити на професійну кухню? Бери участь у проекті! Вигравай роботу у ресторані відомого шефа та 300 000 гривень.

Заповнюй анкету на сайті Нового каналу!

Кастинг! Всесвітньо відомий проект «Пекельна кухня» — тепер на Новому каналі
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