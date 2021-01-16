Всесвітньо відомий проект «Пекельна кухня» зніматимуть на Новому каналі! Приходь на кастинг! Ти кухар із досвідом, початківець чи тільки мрієш потрапити на професійну кухню? Бери участь у проекті! Вигравай роботу у ресторані відомого шефа та 300 000 гривень.

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