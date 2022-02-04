Новий канал
04 лютого

Кастинг у всесвітньо відоме вокальне шоу! Заповнюй анкету!

 

Ти зірка в душі, але співаєш лише в душі? Не потрапляєш у ноти, але хочеш потрапити у всесвітньо відоме вокальне шоу?

Приходь, відірвись, і заспівай, як умієш! Ця сцена створена саме для тебе. Бери участь у кастингу просто зараз! Заповнюй анкету тут. 

Кастинг у всесвітньо відоме вокальне шоу! Заповнюй анкету!
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