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23 серпня

Ірина Чуєва: «Ваша вакцинація — шанс вижити для кожного українця»

#захищені_незалежні. Керівник медичної служби StarLightMedia Ірина Чуєва розповіла, чому вакцину повинен зробити кожен.

Ірина Чуєва: «Ваша вакцинація — шанс вижити для кожного українця»
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