Ікра на Новий рік – як не потрапити на небезпечний фальсифікат або контрабанду

За кілька днів вже й Новий рік! Для багатьох окрасою святкового застілля в тренді стала червона ікра, а для когось і чорний кав`яр, які цьогоріч стали доступнішими. Та щоб правильно обрати, імпортери ікри, зокрема ТМ "Шаланда" і "Камчадал", радять не гнатися за деяким географічним походженням продукту, щоб не натрапити на небезпечнi фальсифікат чи контрабанду.