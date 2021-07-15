Нобелівка для вчителів – саме так в освітянських колах називають щорічну національну премію Global Teacher Prize Ukraine. І цьогоріч номінацій для талановитих вчителів-новаторів стало більше. Одна з них «Вчитель Незалежності» – для тих, кому ще немає 30, але вони вже здобули прихильність учнів та сяють у професії. Навіть нагороду обрали зі змістом.

Тогорічна учасниця, яка увійшла до десятки премії, впевнена: перемога – це добре, але цінність в іншому.

У громадській спілці Освіторія, яка є засновником премії, кажуть: головна мета – показати, що вчителі важливі!

До початку серпня продовжують приймати заявки на участь у премії.