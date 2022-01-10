Один герой дасть видовищ, а інший – спробує не стати хлібом. Анонс фільмів «Геракл: Початок легенди» та «Джек – вбивця велентнів» на Новому каналі

Дивись в неділю «Геракл: Початок легенди» о 19:00 та «Джек - вбивця велентнів» о 21:00 на Новому каналі.