Екологічна відповідальність виробництва на прикладі картонно-паперової фабрики

Чи може екологічно-відповідальне виробництво бути успішним? Приклад Понінківської картонно-паперової фабрики доводить, що не лише може, але й ставить нові рекорди підтримуючи тенденцію збереження природи. Одне із найстаріших підприємств України в галузі паперової промисловості вперше у своїй історії виробило 8 тисяч тонн паперу та картону за місяць, і все це із використанням вторинної сировини.