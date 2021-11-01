Дивись в понеділок, 1 листопада, о 21:00 фільм «Водний світ». У вівторок, 2 листопада, о 21:00 - «Хроніки Ріддіка». У середу, 3 листопада, о 20:40 - «Ріддік». Та у четвер, 4 листопада, о 21:00 - «Солдат».

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