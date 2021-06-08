Дивіться щовівторка новий випуск ігрового шоу о 19:00 на Новому каналі

Зіркові команди, запитання на кмітливість та ерудицію, ведучий Сергій Притула. Все це – в гумористичному інтелектуальному шоу «Де логіка?». Чоловіча та жіноча команди зійдуться в одній студії, щоб перевірити, в кого сильніша логіка. Їм потрібно вистояти 4 раунди та фінал. А це не так просто. Перевірте на собі: як думаєте, що вийде, якщо об’єднати черевики та шахівницю? Дізнайся відповідь на це та інші запитання із зірочкою щовівторка о 19:00 на Новому каналі.

Дивіться прем’єру 2 сезону «Improv Live Show» щовівторка о 20:00 на Новому каналі.

Improv Live Show – це абсолютно новий для України розважальний формат, створений командою студії «Квартал 95». Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотньому зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. У другому сезоні ведучим став улюбленець глядачів Нового каналу харизматичний Олександр Педан. Він доєднався до імпровізаторів не лише у ролі модератора, а й разом з ними та зірками взяв участь у імпровізаціях.