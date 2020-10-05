Надвисокі скульптури Ісуса Христа у світі традиційно приваблюють людей з різних країн. Тепер варто їх очікувати й до України. Адже така гігантська релігійна скульптура з'явилася у місті Трускавці. Ініціатором її спорудження став місцевий мешканець і меценат Ігор Кісак.

До втілення ідеї йшли 10 років. На урочистості відкриття та церемонію освячення 12-метрової статуї Ісуса Христа на найвищій точці Трускавця зібралися сотні містян та гостей курорту. Відтепер Трускавець очікує і гостей з усього світу.