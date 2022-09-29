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До Дня захисників і захисниць України! Подякуй героям в ефірі Нового каналу

До Дня захисників і захисниць України! Подякуй героям в ефірі Нового каналу

14 жовтня український народ відзначає одне з найважливіших свят у сучасній історії держави – День захисників і захисниць України. На фоні повномасштабної загарбницької війни росії проти нашої Батьківщини ця дата особливо важлива. Ми віддаємо почесті воїнам, які відчайдушно борються за незалежність країни, а також вшановуємо пам’ять тих, хто віддав свої життя на полі бою.

Чи не у кожного українця сьогодні на фронті перебувають близькі люди – батьки чи матері, брати чи сестри, друзі чи подруги… І в День захисників і захисниць України Новий канал хоче, щоб вся країна об’єдналася і подарувала нашим героям найтепліші слова вдячності та шани.

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Протягом тижня, з 28 вересня по 4 жовтня, надсилай свої найщиріші та найтепліші послання на нашу «Скриньку Вдячності». І в День захисників і захисниць ти зможеш побачити їх у телеефірі! Чат-стрічка з привітаннями від глядачів транслюватиметься 14 жовтня з 18:00 до 23:00 на Новому каналі.

Коли надсилати: з 28 вересня по 4 жовтня включно.

Заповнюючи форму, будьте уважні:

  • У тексті має бути не більше 80 символів
  • Листи бажано надсилати українською мовою.

Скринька Вдячності на Новому каналі – це ексклюзивний шанс подякувати нашим захисникам і захисницям через телевізійний екран, тому використовуй можливість по максимуму!

Свої листи можна надіслати просто зараз ТУТ.

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