«‎Скринька Вдячності»: Подякуй захисникам і захисницям Україні в ефірі Нового каналу

«‎Скринька Вдячності» на Новому каналі – це ексклюзивний шанс подякувати нашим захисникам і захисницям через телевізійний екран!

Протягом тижня, з 28 вересня по 4 жовтня, надсилай свої найщиріші та найтепліші послання на нашу «‎Скриньку Вдячності». І в День захисників і захисниць ти зможеш побачити їх у телеефірі! Чат-стрічка з привітаннями від глядачів транслюватиметься 14 жовтня з 18:00 до 23:00 на Новому каналі.

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