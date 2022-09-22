Повітряна тривога: де скачати програму та як ним користуватися

Програма «Повітряна тривога» онлайн — де скачати, як користуватися, як налаштувати звуковий сигнал сирени. Все, що потрібно знати про життєво важливу мобільну епку, — далі в матеріалі

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«Повітряна тривога» — програма для сповіщення про небезпеку

Додаток «Повітряна тривога» було розроблено компанією Ajax Systems з ініціативи IT-компанії stfalcon.com та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Він дозволяє миттєво отримувати сповіщення про повітряну тривогу у вибраному місті чи області від системи цивільної оборони.

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що додаток «Повітряна тривога» завантажили понад 3,5 млн українців.

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«Повітряна тривога» — як працює програма

Мобільний додаток «Повітряна тривога» працює таким чином:

Оператор обласної державної адміністрації отримує сигнал про повітряну тривогу; Оператор негайно передає інформацію на пульт; Додаток розсилає повідомлення користувачам, які обрали відповідну область; Як тільки оператор надсилає сигнал про відбій тривоги, користувачі програми отримують повідомлення про це.

ВАЖЛИВО!

Мобільні оператори lifecell, Kyivstar та Vodafone не будуть знімати мегабайти, а відповідно й гроші за використання програми «Повітряна тривога». Головне, щоб смартфон мав доступ в інтернет.

«Повітряна тривога» — як користуватися програмою

Додаток «Повітряна тривога» не вимагає реєстрації, не збирає персональні дані або дані про геолокацію. У ньому доступні всі області України, є можливість обрати конкретний район або територіальну громаду та отримувати сповіщення про повітряну тривозу в рамках заданих параметрів.

У програмі «Повітряна тривога» можна регулювати гучність повідомлень про початок і завершення сирени, а також вибирати звуковий сигнал.

«Повітряна тривога» — скачати програму:

Додаток «Повітряна тривога» можна завантажити: