В мережі можна відслідковувати за розвитком бойвих дій в різних областях України в реальному часі. Для цього створено онлайн карту бойових дій в Україні, яка постійно оновлюється.

Наразі на карті можна відстежити хід бойових дій в Україні, починаючи від 19 березня 2022 року.

Зараз дивляться

Відомо, що дані для актуалізації інформації на карті бойових дій, беруться декількох джерел: повідомлень Генштабу та зі звітів обласних військових адміністрацій.

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні

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«Ми зібрали дані з відкритих джерел, таких як повідомлення Генштабу та звіти обласних військових адміністрацій, котрі оприлюднюються щодня. Ми не вказуємо конкретних позицій – позначаються лише населені пункти, згадані в цих звітах. Це орієнтовні дані, адже чіткої лінії фронту в нинішній війні немає, а ситуація на полі бою мінлива і може відрізнятися від офіційних повідомлень. Ця карта дає лише загальне уявлення, і якщо ви живете в місцевості, до якої наближаються бої, НЕ ВАРТО орієнтуватися на цю карту при ухваленні рішення про евакуацію», – повідомляють автори карти.

Війна 2022: Карта лінії фронту

На карті є кольорові позначки. Що вони означають:

блакитним – позиції ЗСУ

червоним – позиції рф

жовтим – покинуті позиції рф

бордовим – абстрактні “місця бойових дій”

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«Цятка означає контроль над населеним пунктом або його околицями (зі зведень ГШ ЗСУ та ОВА, якщо не вказано інше)».

Клікайте на цятки, аби отримати більше інформації – по деяких населених пунктах ви побачите у вікні ліворуч, окрім назви, опис подій або посилання на новину.

Відмітимо, що існує ще одна карта бойових дій

Ви можете обрати карту, якою вам зручніше користуватися, щоб відслідковувати хід воєнних дій у різних частинах країни.

Також є карта бойових дій DeepStateMapLive, яка дає можливість слідкувати за перебігом військових дій в Україні, за розташуванням російських підрозділів та їх пересуваннями.

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На ній є такі позначки:

Також можно подивитись відео, на якому наглядно показано, як змінювалась карта бойових дій в Україні 2022 з 24 лютого.

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