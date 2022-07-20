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Нові фігурки LEGO в образі українських військових жінок

Нові фігурки LEGO в образі українських військових жінок

Lego Brickmania, який розробляє історично достовірні конструктори на військову тематику, випустив фігурки з українськими військовими медикинями. Нас підтримує весь світ! 

Про це пише видання «Букви».

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Українська волонтерка та медикиня-доброволець Аліна Михайлова повідомила, що стала прототипом однієї з фігурок.

Нові фігурки LEGO в образі українських військових жінок

Фігурка Аліни Михайлової

Засновник новинного ресурсу про Lego Ендрю Бікрафт розповів про реліз у своєму твітері.

– Lego-версія деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як росія вдерлася в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні! – написав Бікрафт.

Brickmania створює історично достовірні набори конструкторів на військову тематику, надруковані на замовлення мініфігурки та супутні аксесуари з використанням справжніх деталей LEGO й інших запчастин.

Фото Twitter

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